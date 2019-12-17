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Авто
17.12.2019 11:19
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Автомобилисты жалуются на «столпотворение в МРЭО». В ГИБДД просят отнестись с пониманием

Технические работы вновь заставляют «зависать» базы ГИБДД, а водителей в Петербурге – ждать в очередях, чтобы поставить на учет машину или поменять права. В Госавтоинспекции поясняют, что система работает, но очень медленно.

Утром 17 декабря в МРЭО на Мебельной улице, 21, корпус 1, – «столпотворение», сообщает читатель «Фонтанки» Дмитрий. «По словам сотрудников, из-за плановых работ в Москве по всему городу недоступны базы ГИБДД», – добавляет он.

В отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти «Фонтанке» подтвердили, что затруднения в работе действительно есть: из-за регламентных технических работ могут происходить замедления при оказании госуслуг. То есть базы работают, но медленно, пояснили в ведомстве. Водителей просят отнестись к ситуации с пониманием.

Проблемы с работой баз ГИБДД уже наблюдались в начале декабря, автомобилистам приходилось ждать в очередях целыми днями. В ведомстве тогда пояснили, что из-за технических работ в Москве замедляется работа базы. Как правило, система подвисает из-за неполадок в работе базы данных ФИС (Федеральная информационная система) ГИБДД МВД РФ в Москве. Где-то с 2014-го по 2017 год такие сбои происходили довольно часто, но в последнее время их стало меньше. В 2019 году проблемы наблюдались в марте и июне.


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