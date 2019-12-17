Квартиру сотрудника регистра судоходства обнесли на полмиллиона. Воры поживились драгоценностями

Экономист Российского морского регистра судоходства обеднел на полмиллиона. Из его квартиры в центре Петербурга вынесли ювелирные украшения.

По данным «Фонтанки», 48-летний житель дома на Малой Московской утром 16 декабря как обычно отправился на работу. Вернувшись в семь вечера, он понял, что дома кто-то хозяйничал. Изучив бардак, он пришёл к выводу, что воры унесли ювелирные изделия.

Ущерб превысил полмиллиона. Возбуждено уголовное дело.







