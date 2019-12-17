Удобно, качественно и стоять комфортно. Новый арбитражный суд продолжает испытывать терпение петербуржцев и будет ещё

Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области после переезда продолжает радовать посетителей доступностью правосудия. Его ожидание начинается со знакомства с фасадом современного здания, любоваться им можно из комфортной очереди.

Фото: Читатель "Фонтанки" Андрей

Впечатлениями от работы суда 17 декабря с «Фонтанкой» поделились юристы. По их наблюдению, очереди, замеченные в начале работы в новом здании, к четвёртому месяцу не рассосались. На улице Смольного по-прежнему толпится народ.

В пресс-службе арбитража согласились, что некоторые проблемы есть. Стояние перед входом объясняют загруженностью суда и большим количеством участников. По предыдущему месту прописки расписание как будто было не менее напряжённым, но жалоб в редакцию не поступало.





«Вход точно стал удобнее, есть где разместиться. Здесь всё качественно, комфортно», – оценили переезд в пресс-службе. Очереди, как заверяют, отслеживают. В начале недели и особенно в первой половине дня ожидающих больше, к пятнице дел в графике меньше, и двери уже не штурмуют.

«Думаем, как решать», – не стали вдаваться в подробности в суде.

Дворец правосудия на улице Смольного строился десять лет. Переезд состоялся в августе, торжественное открытие – в начале октября. В это время рентгеновская установка на посту досмотра не работала, приставы перепроверяли карманы вручную. Перемещаться между этажами можно было только по лестницам, электронное табло расписание не отражало. Суд освоился, оборудование заработало, но ускорить досмотр оно, похоже, не помогло.