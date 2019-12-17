Эскиз без пяти стаканов. ВВСС разработает проект второй очереди Пулково

Компания «Воздушные ворота северной столицы» объявила конкурс на разработку эскизного проекта второй очереди аэропорта Пулково. Как следует из материалов сайта госзакупок, за работу оператор готов заплатить 25 млн рублей.

Новый терминал площадью 124 тыс. кв. м должен заместить советское здание 1973 года постройки, получившее прозвище «пять стаканов».

Приступить к работам планируют в 2020 году, а ввести здание в эксплуатацию — в 2022–м. Затем будет построено еще два корпуса. К 2039 году общая площадь терминала составит не менее 160 тыс. кв. м.

Заявки на участие в конкурсе ждут до 20 декабря. Победителя определят 25 декабря.





Ранее глава банка ВТБ Андрей Костин заявлял, что в Пулково могут построить новый терминал за 400 млн евро.



