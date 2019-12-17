Говорят, витражи – ненастоящие! Вместо монументального искусства часть Фрунзенского радиуса украсила самоклейка в стекле

Вместо оригинальных витражей на станции метро «Проспект Славы» оказалась установлена реплика. В Смольном о проблеме знают, но пока ограничились лишь отказом заплатить за суррогат.

Ксения Потеева/"Фонтанка.ру"/Архив

В Дирекции транспортного строительства 17 декабря «Фонтанке» сообщили, что до сих пор не приняли часть работ на Фрунзенском радиусе у «Метростроя». В частности власти отказались платить за часть оформления станции метро «Проспект Славы», где по утвержденному проекту должны быть витражи. Все дело в том, что 140 м2 декора станции оказались обычной пленкой-самоклейкой. «Дирекция не может оплачивать работы, которые не согласовывались», – заявили в учреждении.

За оформление всех трех станций на финальной стадии стройки отвечала компания «Тесер». Она поставила в подземку 284 м2 витражей в центральную часть «Проспекта Славы». Как рассказал «Фонтанке» её директор Андрей Чесноков, оформить пространство непосредственно у перрона станции у компании попросту не вышло – в последние дни августа прибывшие на работу художники обнаружили реплику оригинальных витражей. Её в итоге и смонтировали неизвестные рабочие.

Корреспондент «Фонтанки» изучил оформление станции и невооруженным глазом заметил различия. Витражи – рельефные, и видно, что это кусочки стекла, спаянные друг с другом. В некоторых стеклах можно даже увидеть пузырьки воздуха. Триплекс же гладкий и ровный.





По словам Чеснокова, представители «Метростроя» тогда не оповещали художников о своём решении отойти от первоначального проекта. Строитель подземки лишь поставил художников перед фактом, что не будет устанавливать строительные леса на «Дунайской», необходимые для монтажа части мозаики. На этот шаг, по его мнению, «Метрострой» подтолкнула спешка и нежелание или невозможность своевременно оплатить работу «Тесера».

Как утверждает Чесноков, художники отказались работать без предоплаты из-за прошлого неудачного опыта работы со строителем другой их компании «Смальта Мозаика», которой из-за отсутствия оплаты нечем теперь закрывать налоги. В «Тесере» приняли решение не доводить до такой ситуации. В итоги неизвестные смонтировали реплику, а «Тесер» подал 3 иска к УПТК филиал ОАО «Метрострой» – именно с этим подразделением строителя подземки был заключен договор поставки. Общая сумма требований превышает 36 млн рублей.

«В итоге мы получили 30% от стоимости, указанной в договоре поставки, в то время как 100% должны были заплатить до конца сентября. При этом до сих пор отсутствует договор на монтаж, в связи с этим не имеем возможности полностью рассчитаться с монтажниками», – говорит Чесноков.

По его словам, витражи хранятся в мастерской и «Тесер» по-прежнему готов поставить их. При этом речь не только об оформлении на «Проспекте Славы», но и о части интерьера на других станциях – и на «Дунайской» (мозаика), и в «Шушарах» (витражи). Причем оформление последней художники готовы выполнить бесплатно, при условии, что с ними окончательно рассчитаются по двум другим станциям. В Дирекции транспортного строительства «Фонтанке» заявили, что все еще готовы оплатить витражи, как только они будут смонтированы.

В «Метрострое» затруднились оперативно прокомментировать ситуацию в связи с отбытием в СИЗО директора компании Николая Александрова. Напомним, в ФСБ ему и гендиректору УПТК «Метрострой» Владимиру Кузменко вменяют 178 млн рублей растраченных на поставке щебня.

Сергей Харлашкин, который с должности председателя комитета по развитию транспортной инфраструктуры уже сегодня должен перейти на позицию директора в тот самый «Метрострой», сказал, что знает об этой ситуации, и пообещал разобраться с ней.

Ранее оформление станций уже становилось предметом обсуждения общественности. Так, в апреле 2019 года на доске объявлений Avito появилось объявление о продаже панно «Афганистан» из мозаики площадью 96 м2, украшающее сейчас станцию метро «Проспект Славы». Авторы решили продать его из-за отсутствия обещанной оплаты. Кстати, общая стоимость контракта между «Тесером» и УПТК филиал ОАО «Метрострой» – 257 млн рублей.

Напомним, что 3 станции метро – «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» – открылись со второй попытки. 3 октября 2019 года. Вопреки заявлениям местных властей о готовности участка, спустя несколько часов на «Дунайской» случилась сильная протечка. В инциденте обвинили уборщиков, однако клининговая компания опровергла свою причастность. В итоге на станциях уже в постоянном режиме начались протечки. В первый месяц новыми станциями воспользовался практически 1 млн человек.

Михаил Грачев, «Фонтанка.ру»