Компания «СТ-Новоселье» – обладатель золотого сертификата программы «Надежные организации строительного комплекса - 2019»

АО «Специализированный застройщик «Строительный трест»

Компания «СТ-Новоселье», входящая в объединение «Строительный трест», стала обладателем золотого сертификата программы «Надежные организации строительного комплекса – 2019», которая проводится в рамках премии «Российский строительный Олимп».

Программа «Надежные организации строительного комплекса» направлена на обеспечение стабильности и прозрачности рынка строительства, создание информационного фонда по качественным строительным работам и услугам, продвижение на рынке строительных организаций, деятельность которых отвечает высоким стандартам качества и надежности. Программа «Надежные организации строительного комплекса» действует уже в течение 22 лет.

Компания «СТ-Новоселье» выступает застройщиком проекта комплексного освоения территории – жилого квартала NEWПИТЕР, расположенного в гп. Новоселье Ломоносовского района Ленинградской области. Компания «СТ-Новоселье» выполняет весь комплекс работ по проектированию, строительству и сдаче в эксплуатацию всех зданий, возводимых на территории квартала.

Справка о компании АО «Специализированный застройщик «Строительный трест»

ЖК "NEWПИТЕР" – застройщик ООО "СТ-Новоселье", проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/