В Белоруссии скрыться будет сложнее. В рамках интеграции с Россией страны объединяют базы по миграции

Начальник департамента по гражданству и миграции МВД Белоруссии анонсировал объединение информационных ресурсов, связанных с пребыванием иностранных граждан на территории Союзного государства.

«Надеюсь, документ, предусматривающий ряд новых подходов в области интеграции и создания общего миграционного пространства, будет одобрен и утвержден», – цитирует 17 декабря заявление Алексея Бегуна ТАСС.

По его словам, объединение систем поможет более эффективно противодействовать нелегальной миграции, а также взаимодействовать по вопросам предоставления гражданства и убежища. Бегун отметил, что у двух государств уже существует «налаженное сотрудничество».

Ранее глава МИД соседней республики Владимир Макей рассказал, что в планах сделать единый для двух стран налоговый кодекс.

Союзное государство – созданное в 1999 году Российской Федерацией и Республикой Беларусь надгосударственное образование с поэтапно формируемым единым пространством в различных сферах. При этом большинство россиян о работе Союзного государства не знают.



