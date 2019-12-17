Когда весь мир против тебя. В Петербурге у бизнесмена со множеством врагов сожгли «Мерседес»

Директор двух гостиниц в Петербурге лишился своего «Мерседеса» стоимостью в несколько миллионов. Автомобиль облили бензином и подожгли на улице Двинской в Кировском районе.

По данным «Фонтанки», днём 16 декабря на парковке у дома №16/2 тушили «Мерседес-Бенц». Владелец машины, бизнесмен из Кемерова, владеющий несколькими небольшими гостиницами в Северной столице, сразу же заявил в полицию об умышленном поджоге. По его мнению, зуб на него точат жильцы и собственники помещений, а также строители, делающие ремонт.

Приехавшие на место правоохранители не без помощи записи с камеры видеонаблюдения установили, что «Мерседес» загорелся после манипуляций мужчины средних лет, одетого в чёрное. С места были изъяты оплавленный кусок канистры, бензин, серная головка от истлевшей спички. Позднее задержали подозреваемого. Им оказался 48-летний неработающий петербуржец. В отношении него возбуждено уголовное дело об умышленном повреждении имущества (у машины выгорели капот и моторный отсек). Решается вопрос об избрании для него меры пресечения.

У предполагаемого поджигателя богатый список приговоров за плечами. Среди них наказания за кражи, грабёж, вымогательство, угон.



