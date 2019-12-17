В Петербурге жильцы второго дома сопровождаемого проживания отметили новоселье

Жильцы второго дома сопровождаемого проживания ГАООРДИ отметили новоселье. Расположенный в жилом комплексе «Новая Охта» трёхэтажный дом полностью оборудован для проживания людей с нарушениями интеллектуального и физического развития.

Первый дом сопровождаемого проживания был открыт в Петербурге в 2017 году. Он стал уникальным для нашей страны проектом, который реализовали совместными усилиями Ассоциации ГАООРДИ, комитета по социальной политике и одной из крупных строительных компаний. Дом сопровождаемого проживания – это альтернатива психоневрологическим интернатам, система жизненного устройства людей с инвалидностью.

Поздравить новоселов второго дома приехали председатель комитета по социальной политике Александр Ржаненков, глава Красногвардейского района Евгений Разумишкин, директор СПб ГБСУСО «Дом-интернат для детей-инвалидов и инвалидов с детства с нарушениями умственного развития №1» Валерий Асикритов, а также представители застройщика и СПб ГБУЗ Бюро судебно-медицинской экспертизы.

«В новом доме сопровождаемого проживания гостей принимали в уютной домашней обстановке. С раннего утра жильцы пекли ароматные булочки, украшали комнаты воздушными шарами и создавали красочную фотозону. Гостей здесь ждали давно – каждый проживающий хотел показать, как он обустроил свою комнату и что ему нравится здесь больше всего. В доме сейчас проживают 19 человек. Их сопровождают опытные социальные работники и педагоги», – рассказали в ГАООРДИ.

Немаловажный момент: при строительстве второго дома была усовершенствована доступная среда. Например, в комнатах поставили откатные двери, улучшили планировку кухни, увеличили площадь прачечной и многое другое. Даже установили пандус с подогревом и оборудование для мытья инвалидных колясок после прогулки.

Как отметили в ГАООРДИ, постояльцы дома уже многого достигли, учась самостоятельной жизни: ребята сами готовят обед, делают уборку, моют посуду. Утром часть жильцов уезжает в Центр дневного пребывания в ГАООРДИ, где для них проводятся творческие мастер-классы, обучающие и игровые занятия. В этом году были открыты трудовые мастерские в шаговой доступности для жильцов домов сопровождаемого проживания. Ребята занимаются батиком, войлоковалянием и другими видами творчества.

Когда возвращаются домой, то занимаются домашними делами, ходят на прогулки, проводят время на спортивных площадках, расположенных в жилом комплексе.

«Начавшийся в 2016 году проект по организации сопровождаемого проживания сейчас активно входит в государственную систему. Сегодня и регионы Российской Федерации морально готовы перенимать опыт Санкт-Петербурга и развивать сопровождаемое проживание», – подчеркнули в ГАООРДИ, добавив, что по итогам Межрегиональной конференции по сопровождаемому проживанию, в которой приняли участие представители городских и федеральных властей, а также 34 регионов России, было предложено внести в законодательство такие понятия, как «сопровождаемое проживание», «сопровождаемая (дневная) занятость», закрепить соответствующие полномочия для региональных и муниципальных властей, разработать критерии и порядок оценки потребности человека в сопровождении.