Под Петербургом грузовой поезд переехал легковушку

Товарный поезд в Гатчинском районе Ленинградской области протаранил легковушку, которая несмотря на работающую сигнализацию выехала на переезд. Как пишут 47news, авария на железнодорожном переезде не повлияла на движение поездов.

В пресс-службе ОЖД изданию уточнили, что ЧП случилось в 01:16 ночи 17 декабря на железнодорожном переезде 57 км в районе станции Войсковицы.

Водитель легкового автомобиля почему-то выехал на переезд при исправно работающей сигнализации перед приближающимся грузовым поездом. Машинист применил экстренное торможение, но из-за небольшого расстояния это не помогло избежать столкновения.

В результате ДТП пострадавших нет, схода подвижного состава нет. На движение поездов происшествие не повлияло.







