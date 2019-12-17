Под видом медицинского препарата из Германии через Россию пытались провезти психотропа почти на 6 млрд рублей

Таможенная служба изъяла во Внуково наркотическое вещество, которое через Россию везли из Германии в Таджикистан. Стоимость партии на черном рынке оценивается в 5,8 млрд рублей.



«Палеты с 2,4 тыс. литровых полимерных бутылок с бесцветной жидкостью были выгружены из самолета, прибывшего из г. Кёльн, на склад временного хранения, где их и обнаружили таможенники. Партия не была предварительно задекларирована перевозчиком», – сообщает 17 декабря пресс-служба ФТС.







Этикетки на емкостях давали ложное представление о концентрации запрещенного вещества в жидкости. Так, согласно тексту этикеток, 1 мл жидкости содержит 5 мг наркотика в соединении. А эксперты установили, что его концентрация превышает в жидкости 50%, то есть 1 мл жидкости в реальности содержит более 500 мг запрещенного вещества.

Общая расчетная масса сухого остатка наркотического средства составляет свыше 1,2 тонны (1235 кг).





По данному факту Внуковская таможня возбудила уголовное дело по статье «Контрабанда наркотических средств в особо крупном размере».



