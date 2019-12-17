Глава фракции от «Единой России» в думе Переславля-Залесского задержан за убийство. Он якобы пытался сжечь труп водителя

Главу фракции городской думы в Переславле-Залесском задержали по подозрению в убийстве. Местные СМИ пишут, что он убил водителя, а потом пытался его сжечь.

Факт задержания главы думских единороссов в Переславле-Залесском 17 декабря РИА Новости подтвердил председатель гордумы Сергей Корниенко.



«Я получил информацию от главы городского округа Переславль-Залесский о том, что депутат Переславле-Залесской городской думы, руководитель фракции «Единой России» Корнилов Владимир Алексеевич задержан и находится в следственном отделе ОВД… Он подозревается в совершении преступления в рамках статьи 105 УК РФ («Убийство»)», – рассказал собеседник агентства.







Как пишет «Медиазона», ссылаясь на местных журналистов, 15 декабря Корнилов, по предварительной информации, пьяным убил 60-летнего водителя автомобиля, а затем попытался сжечь труп с машиной, но тело сгорело не до конца.







