Пиво, простынь и «прозрачная колба». Петербуржец насильно лишил 12-летнюю девственности

12-летняя школьница из Приморского района Петербурга не по своей воле простилась с детством на съёмной квартире. Девочку госпитализировали, её бойфренд – под следствием.

По данным «Фонтанки», утром 16 декабря в полицию поступило сообщение об обратившейся в больницу 12-летней девочке. Осмотр тела пострадавшей медиками не оставил сомнений – школьница подверглась насилию. Стоит отметить, что подростка врачам показала мать.

Правоохранители расспросили пострадавшую о том, что с ней стряслось. Она рассказала, что в ночь на воскресенье она была в гостях у знакомого Николая, который в два раза её старше. Сидели в съемной квартире на Шаврова, пили. После было то, что и привело девочку в травмпункт.

Днём 16 декабря оперативники навестили Николая. Они забрали в отдел его, окурки, пару бутылок из-под пива, наволочку и простынь, стакан, а также некую прозрачную колбу, которая, вероятно является бонгом для курения наркотика. Возбуждено уголовное дело по четвёртой части статьи 131 УК РФ (изнасилование не достигшей 14-летнего возраста).





По данным «Фонтанки», подозреваемый на своей странице «ВКонтакте» не скрывает, что употребляет наркотики. 24-летний петербуржец слушает рэп и весьма любвеобилен. В декабре 2015 года был осуждён на 2 года и 6 месяцев лишения свободы за разбой.



