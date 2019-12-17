Трем сотрудникам АО «Газпром газораспределение Белгород» предъявлено обвинение после взрыва газа в доме под Белгородом. Из-за нарушений при врезке в трубу газ долго копился в подвале

Следственный комитет меньше чем за две недели восстановил обстоятельства, которые привели к взрыву и частичному обрушению в жилом 12-квартирном доме в поселке Яковлево Белгородской области 3 декабря 2019 года. Трое сотрудников компании, которая подключала строение к газу, пойдут под суд.

Как сообщает пресс-служба ведомства 17 декабря, выход газа и его скопление в подвале жилого дома произошли в результате незаконных действий представителей филиала АО «Газпром газораспределение Белгород» в городе Строитель, которые осуществили врезку в трубу магистрального газопровода с грубыми нарушениями правил безопасности при производстве газоопасных работ.



«В ходе проведенных следственных действий установлено, что газ во взрывоопасной концентрации скопился в подвале жилого дома и проник в пространство первого и второго этажей. При попытке воспользоваться бытовыми газовыми приборами жильцами дома произошел взрыв газа с последующим обрушением стен и межэтажных перекрытий, что повлекло гибель двух лиц, еще пять человек были доставлены в больницы Белгородской области с травмами различной степени тяжести. Одна из пострадавших скончалась в медицинском учреждении», – сообщает СК РФ.







Трое сотрудников компании, которые отвечали за организацию и выполнение опасных работ, задержаны, им предъявлено обвинение в «нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекших смерть двух лиц». В ближайшее время следствие будет ходатайствовать о заключении их под стражу.





Информация о взрыве бытового газа в многоквартирном доме по улице Шаландина в посёлке Яковлево поступила в дежурную часть 3 декабря в 20:05 по московскому времени. В результате взрыва в квартире на первом этаже жилого дома обрушилась часть стены с первого до четвертого этажа. Под завалами было обнаружено тело местного жителя 1983 года рождения. Еще шесть человек госпитализированы с травмами, четверо из них находятся в реанимации. Всего были эвакуированы 18 человек, среди них семеро детей.

Администрация региона решила не восстанавливать , а снести постройку.



