Маколей Калкин помог инженеру сделать ловушку из «Один дома». Видео стало хитом

Ловушку для воров посылок помог сделать американский актер Маколей Калкин инженеру и блогеру Марку Роберу в стиле новогодней комедии «Один дома». Встречу засняли для YouTube. За сутки видео набрало 12 миллионов просмотров

Актер и инженер сделали ловушку, наполненную блестками и спреем с едким запахом, которую потом замаскировали под коробку с дорогими наушниками и оставили на пороге, чтобы проучить воров, как это делал персонаж Калкина в фильме.

Устройство срабатывает, когда злоумышленник пытается его открыть. Реакцию потенциального грабителя снимают четыре камеры, которые расположены внутри ловушки.





Марк Робер решил сделать такой предмет после того, как одна женщина украла посылку с его крыльца. Несмотря на систему видеонаблюдения, которая зафиксировала инцидент, воровку так и не нашли.