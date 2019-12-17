Житель Петербурга обзавёлся уголовным делом за сомнительные откровения в администрации президента Путина о бомбе

33-летний петербуржец так хорошо отпраздновал выходные, что позвонил в администрацию президента России и сообщил о минировании станции метро «Проспект Большевиков».

По данным «Фонтанки», 16 декабря молодой отец из Невского района Петербурга стал фигурантом уголовного дела по статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Любящий юмор 33-летний мужчина с улицы Кржижановского неудачно пошутил и дозвонился в полночь воскресенья со своего мобильного до администрации президента, сообщив, что неизвестный предложил ему 16 декабря пронести бомбу в вестибюль «Проспекта Большевиков».

Буквально через 20 минут полиция наведалась к мужчине в гости, хозяин квартиры был пьян. Шутника доставили в 23 отдел полиции. На «Проспекте Большевиков» никаких бомб, разумеется, не нашли.

Страница героя в социальной сети «ВКонтакте» говорит о том, что он женат, имеет малолетнюю дочь, любит юмор – подписан на четыре паблика со специфическим контентом.

Если петербуржца задержали, то анонимные шантажисты по-прежнему являются головной болью силовиков и различных организаций. За 16 декабря из судов, учебных заведений и больниц были эвакуированы свыше 14 тысяч человек.



