«Суверенный Интернет» подтолкнул операторов мобильной связи к увеличению абонентской платы

Большая тройка мобильных операторов и примкнувший к ним «Ростелеком» к середине января обновят пики стоимости своих услуг. О том, какими будут новогодние тарифы, 17 декабря пишет «Коммерсант»

Так, «Вымпелком» к 16 января 2020 года повысит на 17-18% цены на ряде архивных тарифов. В зависимости от тарифа в сообщениях оператора говорилось, например, что плата вырастет с 24,74 руб. до 29 руб. или с 20,33 руб. до 24 руб. в день.

МТС также проводит корректировку устаревших тарифов с начала декабря. А ряд «устаревших» услуг на безлимитном тарифе оператор вообще планирует закрыть.

«МегаФон» еще 21 ноября предупредил об изменении параметров ряда корпоративных архивных тарифных планов с 1 декабря, следует из информации на его сайте.





Tele2 13 декабря предупредила об изменении стоимости услуг в международном роуминге в ряде стран с 25 декабря.

Расценки на Интернет и платное ТВ пересматривает «Ростелеком». Компания заявила, что

«плавно и точечно пересматривает устаревшие архивные тарифные планы на домашний Интернет и платное ТВ в регионах, если они перестают соответствовать экономическим реалиям».

Только «Вымпелком» признал, что пересматривает условия ряда архивных тарифных планов в соответствии с рыночной ситуацией, на изменение которой повлияли затраты на «закон Яровой» и планируемые расходы на реализацию закона о «суверенном Рунете». И хотя большую часть расходов на исполнение закона планирует взять на себя государство, установка серверов для реализации закона на сетях оператора, как подсчитали в «Вымпелкоме», обойдется компании в 500 млн руб. (а государству — еще в 1 млрд руб.).

О том, что в 2020 году сотовая связь может подорожать минимум на 10%, СМИ сообщали со ссылкой на прогноз Telecom Daily. По прогнозу Content Review, опубликованному 9 декабря, рост цен на услуги мобильной связи в РФ в 2020 году может составить 17–18%.



