Россияне побили рекорд по объему новогодних посылок из-за рубежа

За сутки в Россию поступило 346 тонн международных отправлений. Таким образом, пишут 17 декабря РИА Новости, был побит прошлогодний рекорд по предновогодним посылкам.

По данным агентства, рекорд состоялся 11 декабря и превысил прошлогодний на 15%.



«Конец года и бурное развитие электронной торговли традиционно ставят перед нами новые вызовы. .... Сейчас мы зафиксировали рекорд по тоннажу и не исключаем, что до конца года пиковое значение еще раз обновится», – рассказал РИА заместитель гендиректора по логистике «Почты России» Игорь Чебунин.







Это уже второе превышение рекордных показателей с 2018 года (тогда максимум был в 300 тонн). 24 ноября «Почта России» приняла 342 тонны международных почтовых отправлений.





В основном посылки приходят россиянам из Китая и европейских стран. Наибольшим спросом у покупателей зарубежных интернет – магазинов пользуются одежда, мелкая бытовая техника и электроника, а также сувениры к новогодним праздникам.



