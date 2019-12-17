«Будет война связей». На проспекте Луначарского не поделили пустую дорогу «Порш» и «Ауди»

Не просто придется ГИБДД в разбирательстве обстоятельств ДТП, которое произошло около 2 ночи 17 декабря в Калининском районе. По крайней мере, так считают очевидцы аварии, ссылаясь на статусность и класс встретившихся автомобилей.

Об инциденте первыми сообщают участники сообщества «ДТП и ЧП». По предварительной информации, столкновение произошло в районе поворота с Луначарского на Лужскую улицу. По одной из версии, черная «Ауди» решила повернуть, не пропустив белоснежный «Порш».

За рулем последней иномарки, по данным «Фонтанки» катается 29-летняя предпринимательница с большим опытом нарушений правил дорожного движения и любовью к дорогим авто.





О водителе «Ауди» пока ничего не известно.



