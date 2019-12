«Конечно, я все еще люблю тебя». Falcon 9 успешно вывела на орбиту японско-сингапурский спутник, но не смогла опять поймать створки головного обтекателя ракеты

Компания SpaceX запустила 16 декабря ракету-носитель Falcon 9 со спутником связи JCSAT 18/Kacific 1 с космодрома на мысе Канаверал, сообщается в Twitter компании.

Старт ракеты был дан в 19.10 по времени Восточного побережья США (03.10 мск). Спутник был выведен на орбиту через 33 минуты после запуска. Он должен «соединить Японию, восточную часть России, Юго-Восточную Азию и острова Тихого океана с помощью широкополосной связи».

В компании отметили, что первая ступень Falcon 9 после запуска успешно села на плавучую платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане.

А вот «поймать» две половинки обтекателя, которые спускались на парашютах после отделения от ракеты над Атлантикой, с помощью специальных судов Ms. Tree и Мs. Chief, опять не удалось. Прежние попытки сделать это после запусков ракет SpaceX не удавались из-за неблагоприятных условий на море.

«Ms. Tree и Мs. Chief чуть-чуть не успели поймать половинки обтекателя. Команда работает над тем, чтобы восстановить их для возможного использования при будущем запуске», – говорится в сообщении компании.