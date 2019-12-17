Ученые разгадали тайну истуканов с острова Пасхи

Археологи из Новой Зеландии, США и Чили уверены, что раскрыли загадку моаи — каменных истуканов, стоящих на острове Пасхи (Рапа-Нуи). Об этом сообщает Газета.ру 17 декабря со ссылкой на Phys.org.

Специалисты изучили две монолитные статуи, установленные у вулкана Рано Рараку в восточной части острова. Один из авторов исследования Джоанна Ван Тилбург рассказала, что они нашли научные доказательства того, что целью возведения истуканов было повышение урожайности земель острова.

Дело в том, что химический анализ почвы возле Рано Рараку показал наличие в ее составе таких важных для высокого урожая элементов, как фосфор и кальций. Это, в свою очередь, позволило ученым сделать вывод о том, что подножие вулкана служило для местных жителей источником не только камня, но и плодородных земель, необходимых для ведения сельского хозяйства.

Сами территории в этой части местности были самыми плодородными на этом острове.Там собирали урожаи бананов, колоказии и батата.





«Наши раскопки расширяют представления о моаи и дают нам понять: то, что изначально видится нам чем-то очевидным, никогда не бывает именно тем, чем кажется", – заключила Ван Тилбург.



