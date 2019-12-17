Не будут ждать Новый год — включим дождь. Погода Петербурга продолжает бить аномальные рекорды
Плюс 3 и дождь ожидают жителей Северной столицы во вторник, 17 декабря. Хотя бы не ветрено, утешают синоптики.
Как сообщают в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», под утро в Петербурге ночной мокрый снег окончательно превратился в дождь.
Днем город ждут уже небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя.
Температура воздуха ночью 0...+2 гр., днем +1...+3 гр.
Атмосферное давление ночью будет повышаться, днем понижаться. Ветер юго-западный, западный умеренный.