Не будут ждать Новый год — включим дождь. Погода Петербурга продолжает бить аномальные рекорды

Плюс 3 и дождь ожидают жителей Северной столицы во вторник, 17 декабря. Хотя бы не ветрено, утешают синоптики.

Как сообщают в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», под утро в Петербурге ночной мокрый снег окончательно превратился в дождь.

Днем город ждут уже небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя.

Температура воздуха ночью 0...+2 гр., днем +1...+3 гр.

Атмосферное давление ночью будет повышаться, днем понижаться. Ветер юго-западный, западный умеренный.



