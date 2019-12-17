«Небезопасным образом». CNN сообщил о беспорядочных маневрах российского корабля у берегов Флориды

Российский разведывательный корабль «Виктор Леонов» вернулся в международные воды у юго-восточного побережья США и действует «небезопасным образом». Об этом сообщает «Интерфакс» 17 декабря со ссылкой на телеканал CNN.

Источники телеканала утверждают, что за несколько дней «Виктор Леонов» успел пройтись вдоль берегов Южной Каролины и Флориды. Причем действия судна, уверены эксперты, определялись как небезопасные, так как он не использовал навигационные огни в условиях низкой видимости. Российское судно, сообщает CNN, не реагировало на запросы коммерческих судов, пытающихся установить местоположение, чтобы избежать потенциальных аварий.

Телеканал добавляет, что разведывательный корабль участвовал в «других беспорядочных маневрах». Поэтому береговая охрана США предупреждала моряков в этом районе о присутствии российского судна и его поведении.

Тем временем представитель Минобороны заявил телеканалу, что эсминец ВМС США находится вблизи российского судна.





«Виктор Леонов», по данным CNN, ежегодно, начиная с 2015 года, регулярно патрулирует в международных водах вдоль восточного побережья США.



