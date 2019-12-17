Вспомнили спустя два года. В Башкирии с оборонного завода пропали сотни тонн взрывчатых веществ

Почти трехсот тонн взрывчатых веществ не досчитались на предприятии «Авангард» в Башкирии. Их должны были передать Министерству обороны, но почему-то все об этом забыли.

Как сообщают 17 декабря «Ведомости», уголовного дело по статье «кража в особо крупном размере» было возбуждено следственным управлением УМВД по Стерлитамаку после того как на «Авангарде» не нашли 276 тонн взрывчатых отходов. Их предприятие получило по военному подряду для утилизации.

Как уточняет издание речь идет о периоде с ноября 2017 года до марта 2019 года.

В Минпромторге, которому подведомственен «Авангард», предполагают, что сотни тонн взрывчатых веществ были переработаны на предприятии в промышленную взрывчатку. А затем проданы сторонней фирме.

«О пропаже 276 т взрывчатых отходов какая-либо информация отсутствует»,— заявил представитель бывшего гендиректора «Авангарда» Азгата Ибрагимова.



