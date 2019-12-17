Восемь сокращенных из-за праздника недель ждут россиян в 2020 году

Роструд окончательно определился с праздничными переносами 2020 года. Они дадут жителям России восемь сокращенных рабочих недель. Об этом 17 декабря сообщают РИА Новости.

Сразу после новогодних праздников, рассказал агентству заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец, рабочая неделя будет состоять всего из двух рабочих дней. В феврале после Дня защитника Отечества рабочими станут 25, 26, 27 и 28 февраля.

В связи с празднованием Международном женского дня до четырех дней уменьшится вторая рабочая неделя месяца. Первые майские в 2020 году сокращены всего до одного дня 1 мая, что сократит первую рабочую неделю (с 27 апреля по 3 мая), соответственно, на один день.

«В мае в связи с переносами выходных дней с субботы 4 января и воскресенья 5 января вторая рабочая неделя продлится всего три дня: с 6 по 8 мая. При этом следующая майская неделя также будет сокращённой из-за выходных, приуроченных ко Дню Победы», — сказал Шкловец.





Летом в связи с Днем России будет еще одна сокращенная неделя.

При этом в День народного единства, 4 ноября, рабочая неделя разделится на две части по два рабочих дня.