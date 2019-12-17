Boeing официально остановил производство новейших 737 MAX

Авиационная корпорация Boeing официально заявила о приостановке производства новейших самолетов Boeing 737 MAX, ставших печально известными после двух авиакатастроф в Индонезии и Эфиопии. По словам официальных представителей компании, это решение является «наименее разрушительным» для долгосрочной системы производства и поставок.

Производство новейших авиалайнеров будет приостановлено с января 2020 года. Ранее корпорация собирала по 40 самолетов в месяц даже после того, как их полёты были запрещены по всему миру в марте 2019 года. Это привело к тому, что сейчас на авиазаводе в Сиэтле хранятся более 400 самолётов по уже оплаченным заказам авиакомпаний. Места для самолетов не хватает, часть бортов разместили на автомобильной парковке около завода. Всего в портфеле Boeing находится 4545 заказов на 737 MAX.

Ещё 348 самолётов, которые до двух катастроф успели приступить к выполнению регулярных полётов, «привязаны к земле» в авиакомпаниях по всему миру. В России два самолета этого типа с регистрационными номерами VQ-BGW и VQ-BGV находятся во флоте авиакомпании «Глобус» (дочерняя компания S7 Airlines). До запрета они выполняли рейсы из Пулково в Домодедово и Новосибирск.

Расследование двух авиакатастроф ещё не завершено, однако, по предварительным данным, одним из факторов могло стать ложное срабатывание автоматической системы, помогающей самолёту избежать попадания в сложное пространственное положение. Из-за конструкторских недостатков, система могла по ошибке усугублять ситуацию вместо того, чтобы помогать пилотам.





Кроме того, расследование выявило нарушения в процессе сертификации новых самолетов Boeing и в контроле за безопасностью 737 MAX. Теперь перед корпорацией стоит задача переубедить мировое авиационное сообщество в том, что все недочеты исправлены и 737 MAX безопасны для полётов. Авиационная администрация США (FAA), репутация которой также пострадала из-за выявленных нарушений, каждый месяц откладывает выдачу сертификата для 737 MAX. В середине 2019 года чиновники заявляли, что самолёты смогут вернуться в воздух до конца года. В декабре сроки были отодвинуты на февраль 2020 года.

Напомним, первая авиакатастрофа Boeing 737 MAX произошла во время выполнения рейса авиакомпании Lion Air в Индонезии в октябре 2018 года, вторая — в марте 2019 во время рейса авиакомпании Ethiopian Airlines. В результате двух крушений погибло 346 человек.