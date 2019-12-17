Визит силовиков в спартанский коттедж под Петербургом завершился уголовным делом о насилии над ребёнком

Уголовное дело о насилии над ребёнком возбудили гатчинские следователи, побывав в трёхэтажном особняке многодетной семьи в деревне Химози. Об этом сообщает региональный СК 16 декабря.

По версии следствия, с 2012-го по декабрь 2019 года в частном доме 46-летний мужчина неоднократно подвергал сексуальному насилию свою дочь. Мужчина задержан.

«В ходе первоначальных следственных действий в доме подозреваемого обнаружены и изьяты предметы и электронные носители информации, представляющие интерес для следствия», — отметили в ведомстве.

Силовики нанесли визит в дом многодетной семьи в деревне Химози вечером 16 декабря. Внутри коттеджа оказалась спартанская обстановка, детей воспитывали среди оружия и икон. Хозяин представился полковником ГРУ.

В следственный отдел СК уехал 46-летний уроженец Ленинграда, в прошлом предприниматель.



