«Поло» устроил краш-тест на Свердловской набережной. Водитель выбрался из груды металла живым

Аварию с впечатляющими последствиями устроил автолюбитель в Калининском районе Петербурга вечером 16 декабря. Автор зрелища смог выбраться из сплющенной машины невредимым.

О ДТП у Ленинградского металлического завода на Свердловской набережной в социальных сетях рассказали очевидцы около полуночи. На опубликованных фото запечатлён разбитый о дерево «Фольксваген Поло». Внутренности автомобиля разбросаны вокруг.

По словам горожан, водитель «Поло» не пострадал и «чудом остался живым».



