Британия опубликует доклад о «российском вмешательстве» в новом году

Доклад о якобы имевшем место российском вмешательстве в политические процессы в Великобритании опубликуют в 2020 году.

Как сообщает "Лента.ру" со ссылкой на The New European и представителя премьер-министра Соединённого королевства Бориса Джонсона, пока точный срок публикации документа неизвестен. Он пояснил, что доклад был подготовлен предыдущим составом комитета парламента по разведке и безопасности британского парламента и не будет обнародован до формирования нового состава. Документ был закончен в марте текущего года, но правительство отложило его публикацию, ранее назначенную на 28 октября. Предполагается, что речь в нем идет о вмешательстве России в референдум о выходе Великобритании из Евросоюза в 2016 году, а также в парламентские выборы в 2017-м.

В ноябре в ходе предвыборных дебатов Борис Джонсон заявлял, что рассуждения о том, что Россия в 2016 году могла повлиять на результаты референдума о Brexit, сродни легендам о Бермудском треугольнике. Политик отметил, что ему ничего неизвестно о свидетельствах вмешательства России в выборы или референдумы, проводившиеся в Британии.

Россия также последовательно заявляет о том, что не пытается вмешиваться в политические процессы в других странах.



