Парламент Сирии разрешил двум российским компаниям добывать углеводороды в стране

Парламент Сирии разрешил двум российским компаниям добывать углеводороды в стране, он 16 декабря одобрил законопроекты о контрактах с двумя российскими нефтяными компаниями по геологоразведке на трех блоках нефтяных месторождений.

Парламент обсудил законопроекты о контрактах с российской компанией "Меркурий" на геологоразведку и добычу нефти на блоках 7 и 19 от 2 сентября и утвердил их в качестве законов, пишет РИА Новости. Также парламент одобрил законопроект о контракте с компанией "Вилада" о геологоразведке и добыче нефти на блоке 23.

Министр нефти Сирии Али Ганем сообщил, что 23-й блок площадью в 2159 квадратных километров расположен к северу от Дамаска. По словам Ганема, сотрудничество с компанией "Меркурий" началось в рамках протокола межправительственной комиссии в Сочи в 2017 году, потом переговоры велись о работе на "месторождениях к северо-востоку от Евфрата". Блок 7 расположен в Заевфратье и занимает площадь в 9531 квадратный километр.



