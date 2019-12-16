После разоружения коттеджа под Петербургом задержан экс-предприниматель. «Фонтанка» показывает спартанское жилье многодетной семьи

После визита силовиков в коттедж в Гатчинском районе Ленобласти задержан 46-летний экс-предприниматель Андрей Бовт. Об этом сообщает 47news 16 декабря.

Ранее задержанный носил фамилию Лобадюк. Бовтом уроженец Ленинграда стал, когда ему было 24 года. В прошлом Андрей Бовт выступал как руководитель и учредитель ныне ликвидированного АОЗТ «Андрей Первозванный». Петербургская компания специализировалась на производстве деревянных статуэток, мозаики, шкатулок, футляров для ювелирных изделий и ножей. В начале нулевых предприниматель был директором компании «Азъ и Веди».

Журналисты также публикуют снимки из коттеджа, где жили восемь детей. На кадрах запечатлены помещения без обоев со шведскими стенками на потолке. В комнате расположен небольшой алтарь. Рядом с ним лежат мягкие игрушки, игрушка-пистолетик, а также детский рисунок.

Хозяин трёхэтажного особняка представился полковником ГРУ. Из его дома вынесли внушительный арсенал оружия и вывели восемь детей.



