"А чё вы тут делаете? Кино-то уже кончилось". Захарова высказалась о недопуске на Украину журналистов из России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в Фейсбуке высказалась по поводу недопуска на Украину российских журналистов. Уже после того, как на пресс-конференции в Париже 9 декабря президент страны пригласил представителей СМИ РФ приезжать в его страну.

Захарова ответила на эту ситуацию фразой из легендарного советского кинофильма «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен». «Видимо, боятся услышать: "А че это вы тут делаете? Кино-то уже кончилось"», — написала представитель МИД.

14 декабря украинские пограничники в Борисполе не пустили в страну российскую журналистку в страну из-за того, что она ездила в Крым и опубликовала фото оттуда во «ВКонтакте». 13 декабря на Украину не пустили съемочную группу НТВ. А 16 декабря корреспондента НТВ Алексея Чеботарёва не пустили на Украину, так как он не смог подтвердить цель своего визита.

Напомним, на пресс-конференции по итогам «нормандского саммита» президент Украины Владимир Зеленский пригласил российских журналистов приехать в страну, чтобы лично увидеть истинное положение дел.



