Неонациста Воеводина и свидетеля убийства Михаила Круга будут судить присяжные. Конституционный суд разрешил, чтобы их услышал народ

Конституционный суд РФ разрешил присяжным заседателям рассматривать дело о пресс-хатах в колонии «Полярная сова». Пожизненные сроки петербургского неонациста Алексея Воеводина и Александра Агеева, рассказавшего об убийстве Михаила Круга, не добавят предвзятости народному суду.

Соответствующее решение опубликовано на сайте КС 16 декабря. Вопросом об объективности присяжных озадачил суд Ямало-Ненецкого автономного округа. В июле там зарегистрировали уголовное дело Агеев и Воеводина, но процесс забуксовал на стадии предварительного слушания.

Агеев и Воеводин содержатся в колонии для пожизненно осужденных «Полярная сова» в поселке Харп. По версии следствия, в 2016 году они до смерти забили сокамерника, ещё шестерых истязали, одному причинили тяжкий вред здоровью. Вместе с ними по делу проходит Игорь Нестеренко. Кроме систематических побоев ему вменяют серию превышений должностных полномочий. В СМИ его называют сотрудником колонии, координировавшим работу «пресс-хаты».

Суд ЯНАО справедливо отметил, что утаить от присяжных пребывание Агеева и Воеводина в «Полярной сове» не выйдет. Их исключительную опасность раскроет усиленный конвой, станут известны и прошлые грехи. Это, как указал заявитель, не позволит непрофессиональным судьям отнестись к фигурантам объективно и обеспечить им «практическую и эффективную защиту прав». Кроме того, УПК запрещает на процессе с присяжными исследовать данные, которые могут вызвать предубеждение, в том числе прошлые судимости.





Конституционный суд не принял запрос. Как сказано в отказном определении, запрет не является безусловным и может быть нарушен, если сведения – неотъемлемая часть состава преступления. Это следует из более внимательного прочтения УПК.

Александр Агеев отбывает пожизненное лишение свободы за ряд заказных убийств в составе банды «Тверские волки». Его считали причастным к расправе над Михаилом Кругом в 2002 году. В сентябре СК назвал подозреваемым другого члена группировки, с которым Агеев будто бы инсценировал ограбление дома певца. Привлекать к ответственности опоздали – он был убит в 2003 году.

Алексей Воеводин по прозвищу «СВР» получил пожизненное в 2011 году за участие в банде Боровикова-Воеводина и серию убийств на национальной почве. В 2012 году его этапировали из «Полярной совы» в Петербург после признания в убийстве на проспекте Ветеранов, позже вернули обратно. Разговорчивость была вполне объяснима, так как условия содержания в колонии не в пример жёстче, чем в Крестах. Возможность выйти условно-досрочно у Воеводина оставалась: образцово-показательным заключённым могут вернуть свободу через 25 лет.