Хозяин дома с оружием под Петербургом представился полковником ГРУ. Среди винтовок и икон он растил 8 детей

Спартанскую обстановку застали полицейские в коттедже в Гатчинском районе Ленобласти 16 декабря. Найденный склад оружия соседствовал со спортплощадками и иконами. В боевых условиях растили восемь детей.

Как сообщает 47news, во время визита в трёхэтажный особняк в деревне Химози полицейские обнаружили напоминающее тир пространство, а также прикреплённые к потолку шведские стенки и свисающие с них канаты. Предположительно, площадки использовались для физической подготовки детей. В школу ребятане ходят В самом доме условия не ухоженные.

Хозяин жилища назвал себя полковником ГРУ. Он сожительствует с двоюродной сестрой, которая является матерью детей. В полицию поступила информация о том, что 45-летний отец якобы подвергает сексуальному насилию одну из дочерей.

Ранее детей и отца доставили в следственный отдел СК Ленобласти по Гатчинскому району.



