МИД России отверг выводы миссии ООН о жестоком обращении с украинскими гражданами в ФСБ

Министерство иностранных дел России отвергает выводы миссии ООН по правам человека на Украине о якобы жестоком обращении с украинскими гражданами в ФСБ, соответствующее заявление о ведомства опубликовано вечером 16 декабря.

Поводом для него стал распространенный в Женеве 28-й доклад Наблюдательной миссии ООН по правам человека на Украине за период с 16 августа по 15 ноября 2019 года.

"Недоумение вызывают оценки Наблюдательной миссии итогов состоявшегося 7 сентября с.г. обмена пленными. Отвергаем голословные обвинения в якобы жестоком обращении с украинскими гражданами со стороны Федеральной службы безопасности Российской Федерации, призываем экспертов опираться на официальные источники информации при подготовке докладов", – говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.

Там также напомнили, что в мандат миссии не входит рассмотрение ситуации в третьих странах, назвав очередную попытку включить оценку правозащитной ситуации в Крыму и Севастополе в доклад по Украине неправомерной.



