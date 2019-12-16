Верховный суд Украины разрешил УПЦ МП оставить свое название

Верховный суд Украины (ВСУ) разрешил Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) сохранить свое название, пишут СМИ страны.

ВСУ согласился с позицией предыдущих инстанций и оставил без удовлетворения кассационную жалобу Минкульта страны о переименовании УПЦ МП, которая должна была указать в своем названии принадлежность к Русской православной церкви.

"Коллегия судей соглашается с выводами судов предыдущих инстанций, которые установили, что регистрационным органам запрещены любые действия по внесению сведений в ЕГР о Киевской митрополии УПЦ и ее структурных религиозных организациях к решению этого спора по существу", – говорится в постановлении суда.

Напомним, 20 декабря 2018 года Верховная рада приняла закон, который обязал религиозные организации указывать в своем полном названии принадлежность религиозной организации руководящего центра, если он находится за пределами Украины – на территории государства, которое осуществило "военную агрессию против Украины или оккупировала часть ее территории". Соответственно под этот закон попала УПЦ МП. Позже Минкульт определил список церквей, которые должны быть переименованы. Среди них и УПЦ МП.

В то же время в УПЦ МП заявили, что их центр – в Киеве, а не в Москве, и поэтому переименовываться не будут. Церковь подала заявление в Окружной админсуд Киева, который обязал Минкульт отменить этот приказ с перечнем церквей, а переименование УПЦ МП – приостановить.



