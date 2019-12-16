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Общество
16.12.2019 21:52
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Верховный суд Украины разрешил УПЦ МП оставить свое название

Верховный суд Украины (ВСУ) разрешил Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) сохранить свое название, пишут СМИ страны.

ВСУ согласился с позицией предыдущих инстанций и оставил без удовлетворения кассационную жалобу Минкульта страны о переименовании УПЦ МП, которая должна была указать в своем названии принадлежность к Русской православной церкви.

"Коллегия судей соглашается с выводами судов предыдущих инстанций, которые установили, что регистрационным органам запрещены любые действия по внесению сведений в ЕГР о Киевской митрополии УПЦ и ее структурных религиозных организациях к решению этого спора по существу", – говорится в постановлении суда.

Напомним, 20 декабря 2018 года Верховная рада приняла закон, который обязал религиозные организации указывать в своем полном названии принадлежность религиозной организации руководящего центра, если он находится за пределами Украины – на территории государства, которое осуществило "военную агрессию против Украины или оккупировала часть ее территории". Соответственно под этот закон попала УПЦ МП. Позже Минкульт определил список церквей, которые должны быть переименованы. Среди них и УПЦ МП.

В то же время в УПЦ МП заявили, что их центр – в Киеве, а не в Москве, и поэтому переименовываться не будут. Церковь подала заявление в Окружной админсуд Киева, который обязал Минкульт отменить этот приказ с перечнем церквей, а переименование УПЦ МП – приостановить.


Справка:

В январе константинопольский патриарх Варфоломей передал Киеву томос об автокефалии «новой церкви» - Православной церкви Украины, ПЦУ, созданной на основе двух неканонических структур - Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) и Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП). Другие поместные православные церкви не объявляли о том, что признают новую церковную структуру канонической. Решение патриарха Константинопольского Варфоломея о предоставлении ПЦУ томоса об автокефалии стало причиной того, что 15 октября 2018 года РПЦ разорвала молитвенное общение с Константинопольским патриархатом. В Русской православной церкви такую «автокефалию» назвали «пустышкой», а день подписания томоса — трагическим в истории вселенского православия. Через несколько месяцев после передачи томоса предстоятель бывшей неканонической церкви раскольник Филарет Денисенко заявил, что «новая церковь» разделилась, и обвинил Думенко в нарушении договоренностей, достигнутых в рамках «объединительного собора». Также Филарет сообщил, что возглавляемая им структура отделяется от «новой церкви» Украины. Кроме того, на ее собрании постановили, что «томос об автокефалии» «новой церкви» не соответствует статусу автокефальных церквей.

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