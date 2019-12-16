Неизвестный мужчина погиб в ДТП под Тосно

Серию тяжёлых ДТП с пешеходами продолжает смертельный инцидент под Петербургом.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, мужчина лет 40 на вид погиб 16 декабря около 18:55 на 2-м километре подъезда к Тосно. По предварительной информации, вне зоны пешеходного перехода человека сбила женщина 1984 года рождения, управляя автомобилем «Митсубиши». Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Сегодня утром в посёлке Тярлево Пушкинского района мужчине на «Ладе Приоре» наехал на двух женщин, они госпитализированы. За выходные, 14-15 декабря, под машины попали ещё как минимум 9 человек, двое из них погибли. Так, 14 декабря мужчина не смог перебежать КАД. Через несколько минут на том же месте случилась ещё одна авария, которая попала на видео: в сбившую человека машину врезалась «Нива».







