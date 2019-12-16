В коттедже под Петербургом нашли залежи оружия и бронежилеты ФСБ. Из дома вывели 8 детей

Частный дом в Гатчинском районе Ленобласти изучает полиция вечером 16 декабря. В коттедже найден внушительный арсенал.

Как пишет 47news, сотрудники МВД совершили визит в коттедж на улице Ополченцев-Балтийцев в деревне Химози. В частном доме хранилось оружие разного сорта. Среди винтовок нашлись и бронежилеты с надписью ФСБ.

Силовики задержали мужчину. По предварительной информации, из дома вывели восемь детей. Все они доставлены в следственный отдел СК Ленобласти по Гатчинскому району.



