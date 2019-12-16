На пути Tesla Cybertruck в Европу встает бюрократия

Илон Маск не из тех, кто старается следовать правилам. Однако если он намеревается продавать Cybertruck в Европе, то ему в первую очередь придется столкнуться со знаменитой европейской бюрократией, а она, как выясняется, настроена решительно против футуристического электропикапа, пишет Motor1.

В конструкцию необходимо внести «серьезные модификации базовой структуры», чтобы Cybertruck смог пройти сертификацию по европейским стандартам, заявил немецкий эксперт по безопасности Стефан Теллер. Он указывает на значительные несоответствия конструкции пикапа требованиям, принятым в Европе. В частности, хваленая прочность машины может оказаться неприемлемой ввиду требований к безопасности пешеходов. По евростандартам, бампер и капот автомобиля должны поглощать энергию удара и таким образом минимизировать травмы пешехода. Более того, слишком жесткий «экзоскелет», по мнению экспертов, может быть опасен и для водителя с пассажирами, так как при ударе он не погасит энергию, а передаст ее людям в салоне, и при этом не спасут даже подушки.

Очевидно, что если все перечисленные требования выполнить, это будет совсем другой автомобиль. Чаще всего так и происходит с концептами: производитель вынужден удовлетворять многочисленные и разнообразные указания экспертов, в результате вместо всего того, что так впечатляло в концепте, получается нечто среднестатистическое.

Фото: Tesla





Даже в Америке, где требования не такие жесткие, к пикапу есть много вопросов со стороны контролирующих органов. Например, автомобиль должен иметь физические боковые зеркала, фары, видимые сбоку сигналы поворота, электрические стеклоочистители. Этого всего у «Кибертрака» нет (даже, ко всеобщему удивлению, дворников).

В Старом Свете все строже. Если за океаном автопроизводитель может сам сертифицировать автомобиль в соответствии с собственными стандартами, то в Европе за этим следят государственные органы, а процесс сертификации проводят независимые эксперты. Более того, эта планка постоянно повышается и не всегда оправданно, что часто вызывает нарекания даже европейских компаний. Но бюрократия сильнее, и автопроизводителям приходится выпускать отдельные версии автомобилей для Европы и для других рынков. У Tesla в этом смысле хороший «послужной список»: все три серийные модели (S, X и 3) получали по пять звезд в тестах EuroNCAP.

С другой стороны, существуют альтернативные способы обеспечения безопасности, кроме тех, что приняты европейской автомобильной бюрократией в качестве обязательных стандартов. Возможно, скоро настанет пора менять устаревающие правила.



