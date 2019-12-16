Очень странные дела в «Питерлэнде». ТРК накрыл блэкаут

Электричество покинуло торговый комплекс в Приморском районе Петербурга вечером 16 декабря. Об отсутствии света в «Питерлэнде» рассказали очевидцы.

---

На опубликованном в социальной сети снимке запечатлён затемнённый хол ТРК на Приморском проспекте. В «Ленэрного» «Фонтанке» уточнили, здание «Питерлэнда» к городской сети не подключено, использует свои дизель-генераторные установки.

Частичное отключение электричества произошло в 19.25, в течение получаса проблему устранили, заявили в пресс-службе торгового комплекса. Эвакуация не проводилась. Блэкаут не коснулся аквапарка, там сработала резервная схема.



