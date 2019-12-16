«Лос-Анджелес Кингз» расторгает контракт с Ковальчуком

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Лос-Анджелес Кингз» выставил на драфт отказов нападающего и в недавнем прошлом игрока питерского СКА Илью Ковальчука. Эта процедура нужна, чтобы расторгнуть контракт с 36-летним хоккеистом.

«Илья Ковальчук покинул команду, он выставлен на драфт отказов с целью расторжения его контракта с клубом», — сообщила пресс-служба команды 16 декабря.

Ковальчук заключил с «Лос-Анджелес Кингз» трехлетний контракт в июле 2018 года. В составе клуба игрок провел 64 матча, забил 16 шайб и отдал 18 передач.

«Фонтанка» ранее писала, что в ноябре Илья Ковальчук был выведен из состава клуба, который по итогам регулярного сезона 2018/19 клуб не смог попасть в плей-офф Кубка Стэнли.



