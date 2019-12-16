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16.12.2019 20:58
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Стачка в "Асталди-Идж Ичташ": За М-11 деньги получили, заплатить рабочим забыли

Днём 16 декабря в полицию сообщили, что в промзоне посёлка Фёдоровское мигранты из Узбекистана устроили забастовку. Работяги не выпускали технику с производственной площадки турецко-итальянской компании "Иджа Асталди-Идж Ичташ”, требуя выплатить зарплату.

Стачка в "Асталди-Идж Ичташ": За М-11 деньги получили, заплатить рабочим забыли

47news.ru

Организация строила значительный участок трассы «М-11» — «Москва – Петербург», а движение по нему 27 ноября запустил Владимир Путин. После этого магистраль стали называть "Нева".

С бастующими пытались договориться охранники, но, сообщает 47news, без толкотни не обошлось. Активных было человек тридцать, рассказали очевидцы. Полицейские доставили в отдел около 120 мигрантов. У сорока из них нашли нарушения правил пребывания в России. Пожаловались, называется.  

Полицейские уже с сотрудниками Следственного комитета и инспекторами трудовой инспекции Ленобласти переместились в офис компании на Дунайском проспекте в Петербурге. На момент подготовки публикации шла выемка документов, касающихся заработной платы, в том числе трудовых договоров. По данным 47news, после того, как 27 ноября состоялся ввод в эксплуатацию «М-11», долги по зарплате составляли около 62 млн рублей. По словам собеседников в компании, для того, чтобы уложиться в сроки, пришлось привлекать дополнительные силы для устранения дефектов в соответствии с требованиями заказчика.  

Проблему с долгами пытались решить. В частности, к 16 декабря было выплачено более 17 миллионов рублей. Таким образом, на день забастовки, долг составил более 44 млн. Кстати, вполне вероятно, что волнения были связаны как раз с тем, что часть мигрантов получили деньги, а часть — нет. Неофициально в иностранной фирме говорят, что собираются погасить долги до конца декабря. Официально же подтверждают работу силовиков в офисе, обещая предоставить более развернутый комментарий позже. 


По информации 47news, «Асталди-Идж Ичташ» работу в России прекращать не планирует. В компании отмечают, что простоя у работников нет. Как сообщили 47news в пресс-службе заказчика работ по «М-11» — компании «Магистраль двух столиц» — со стороны заказчика все выполненные работы оплачены.

Бизнес-контекст из проблем:

"Иджа Асталди-Идж Ичташ ВХСД Иншаат Аноним Ширкети" – совместное предприятие турецкой компании IC Ictas и итальянской Astaldi. В Петербурге офис компании находится в бизнес-центре "Глория" на Дунайском проспекте 13/1.

В 2015 году компания получила подряд на 140-километровый участок платной скоростной магистрали М-11 "Москва — Санкт-Петербург": от 543 километра деревни Мясной Бор в Новгородской области через всю Ленинградскую область и до 684 километра Санкт-Петербурга. На пути турков то и дело появлялись древние кости, камни и ножи. На время работы археологов прокладка скоростной трассы приостанавливались.  Кроме этого, у турецких строителей не складывались отношения с Росприроднадзором. Инспекторы не раз ловили их грузовики с грунтом за выгрузкой в запрещённых местах Тосненского района Ленобласти. А Госэконадзор недоумевал, почему компания самовольно занимает участки в лесах. Мигрантов на стройках блокировали силовики.

"Иджа Асталди-Идж Ичташ ВХСД Иншаат Аноним Ширкети" не первый раз работает на особых проектах. В качестве подрядчика она привлекалась к строительству центрального участка Западного скоростного диаметра (ЗСД) за 130 млрд рублей, а также при строительстве аэропорта Пулково. После ухода турков с ЗСД претензии к ним предъявили несколько десятков субподрядчиков. Сумма задолженности исчислялась сотнями миллионов рублей. Были даже подобия бунтов. Разбирательства идут уже три года.

Виктор Смирнов, Александр Калинин, Андрей Карлов,
47news.ru.

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