СМИ: Boeing может приостановить сборку самолетов 737 MAX

Корпорация Boeing, скорее всего, приостановит сборку самолетов 737 MAX. Об этом 16 декабря Reuters сообщили два неназванных поставщика.

«Два поставщика сообщили Reuters, что Boeing, скорее всего, временно приостановит сборку этих самолетов, хотя компания может попросить некоторых поставщиков продолжить производство, чтобы минимизировать перебои», — пишет агентство. До этого Boeing уже снизила производство до 42 самолетов в месяц с 52.

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) ранее подтвердило, что не одобрит возобновление полетов лайнеров указанной модели до начала 2020 года. Корпорация 15 декабря сообщила, что «продолжит оценивать решения о производстве на основе сроков и условий возобновления эксплуатации, которое будет зависеть от одобрений регуляторов и может отличаться в зависимости от юрисдикции».

В октябре 2018 года в Индонезии в результате крушения Boeing 737 MAX погибли 189 человек. Еще один самолет этой модели разбился в Эфиопии, в марте 2019 года. Жертвами второй катастрофы стали 157 человек. Руководство Boeing признало, что в обоих случаях на борту самолетов перед тем, как они разбились, имел место сбой в работе системы MCAS. ЕС, США, Россия и ряд других стран приостановили эксплуатацию этой модели Boeing.



