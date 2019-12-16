Италия будет выдавать россиянам шенгенские визы на пять лет

Путешествующие россияне после вступления в силу в 2020 году новых правил выдачи шенгенских виз смогут получить пятилетний въездной документ. Об этом 16 декабря рассказал генконсул Италии Франческо Форте.

«Новые правила ничего существенно не поменяют. Они направлены на улучшение организации внутреннего процесса. Будут отрегулированы периоды длительности визы — на один год, два года и пять лет. Больше не будет виз на три года или четыре. Думаю, что москвичи, которые часто путешествуют по Европе, смогут рассчитывать сразу на пятилетнюю визу», — сказал Форте РИА Новости.

В 2018 году генконсульство Италии в Москве выдало россиянам около 470 тысяч виз, при этом страну посетили примерно 680 тысяч российских туристов.

В июне Совет ЕС одобрил поправки к визовому кодексу, в которых определил условия получения долгосрочных шенгенских виз. Так, многократную визу на год будут выдавать, если заявитель в течение предыдущих двух лет получил и законно использовал три визы. Двухлетнюю визу можно будет получить при условии, что путешественник в течение предыдущих двух лет законно получил и использовал однолетнюю визу. Если в течение трех лет была законно получена и использована двухлетняя виза, то, согласно новым правилам, туристу одобрят пятилетнюю.



