Авто Признание & Влияние Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+2°C
/ Завтра: +3
$ 62.77р
69.94р
20:24 16.12.2019
Расширенный поиск

Город
16.12.2019 19:50
Печать

Транспортному коллапсу на Пулковском отвели неделю, пока не закончатся дорожные работы у БЦ «Технополис»

Второй въезд в жилой квартал между Дунайским проспектом и железной дорогой, перекрытию которого приписывают утренний транспортный коллапс на Пулковском шоссе в Петербурге, откроют через неделю. В этот срок должны закончиться работы по прокладке газопровода. Об этом «Фонтанке» 16 декабря рассказал представитель компании-подрядчина «Трест».

На время проведения работ въезд в квартал между Дунайским проспектом и железной дорогой остался только один — с Пулковского шоссе. Второй въезд, мимо бизнес-центра «Технополис», перекрыли в минувшие выходные. Утром на шоссе в этой локации собралась более плотная, чем обычно, пробка. Ее появление предсказывали горожане, живущие в квартале.

«Перекрытие связано с переустройством сетей газоснабжения. И оно в целом краткосрочное. Жителям придется недельку потерпеть. Мы сейчас проложим газопровод за территорию проезжей части, сразу же восстановим [дорожное покрытие] и откроем движение», – объяснил «Фонтанке» главный инженер «Треста» Алексей Гурьянов.

Временно схему движения по внутриквартальным проездам изменили на время работ по строительству четырехполосной Среднерогатской улицы.


Кроме того, жители жилых комплексов пожаловались на знак «Движение налево», который стоял на единственном оставшемся въезде в квартал. Чтобы попасть к себе домой и на работу в бизнес-центр «Технополис», горожанам приходилось нарушать ПДД. АО «Трест» подтвердило «Фонтанке», что знак был убран. В компании пояснили, что он остался с предыдущего этапа работ и должен был стоять за перекрестком — так, чтобы не мешать подъезду к жилым кварталам.

Источник в ГУ ДОДД сообщил, одностороннее движение в районе было согласовано на период проведения работ, а вот знак «Кирпич» около БК «Технополис» «по первому впечатлению», может быть несогласованным. «Подробно можно говорить только после выезда на место и сопоставления схемы, согласованной на период проведения работ, и реальной дислокации знаков на местности», – добавил собеседник.

Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Жильё в Санкт-Петербурге
    Совместно с

    Работа в Санкт-Петербурге
      Совместно с

      Наши партнёры

      СМИ2

      Lentainform

      Загрузка...

      24СМИ. Агрегатор

      Новости компаний
      ГК «Полис Групп»
      16.12.2019 17:28

      Школа на 1175 мест в ЖК «Краски лета» от ГК «Полис Групп» готова

      В школе на 1175 мест в составе проекта ЖК «Краски лета» идут финальные отделочные работы. Высокую готовность объекта, а также сотрудничество девелопера с властями региона оценил заместитель председателя правительства Ленинградской области Михаил Москвин.
      фото предоставлено пресс-службой «Строительный трест»
      16.12.2019 16:59

      ЖК «Сосновка» – лауреат премии «КАИССА-2019»

      Жилой комплекс «Сосновка» от компании «Строительный трест» был признан лучшим проектом на рынке жилья бизнес-класса по итогам XXV межрегиональной ежегодной премии в сфере недвижимости «КАИССА-2019».
      pixabay.com
      16.12.2019 16:40

      МегаФон автоматизирует рутинные задачи бизнеса с помощью голосового робота

      МегаФон запускает новое облачное решение «Интеллектуальная обработка вызовов» на базе технологии искусственного интеллекта. Оно поможет бизнесу автоматизировать рутинные задачи сотрудников и сократить расходы на операционную деятельность.
      РСТИ (Росстройинвест)
      16.12.2019 16:32

      Холдинг РСТИ награжден за вклад в развитие российской экономики

      12 декабря в Москве состоялась церемония награждения международной премии в области экономики и финансов имени П.А. Столыпина. Холдинг РСТИ (Росстройинвест) стал лауреатом в номинации «За вклад в развитие экономики».
      предоставлено Группа ЦДС
      16.12.2019 16:01

      Объявлены победители конкурса «АРХпроект-2019»

      В общественно-деловом пространстве «Севкабель Порт» объявлены победители ежегодного Всероссийского профессионального конкурса архитектурных и дизайнерских проектов для студентов «АРХпроект-2019», учрежденного и организуемого Группой ЦДС.
      ГК «Полис Групп»
      16.12.2019 12:28

      Скидка 50 000 рублей на студии в ЖК «Мой мир» от ГК «Полис Групп»

      ГК «Полис Групп» запустила новую акцию. Только до 17 декабря 2019 года при покупке любой студии в жилом комплексе «Мой мир» от ГК «Полис Групп» скидка 50 000 рублей!
      предоставлено ГК "КВС"
      16.12.2019 12:09

      ЖК «Кирилл и Дарья» введен в эксплуатацию

      Госстройнадзор Санкт-Петербурга выдал Группе компаний «КВС» разрешение на ввод в эксплуатацию домов II очереди жилого комплекса «Кирилл и Дарья» на проспекте Маршала Блюхера. Дома сданы в полном соответствии с заявленными сроками.
      ГК «Ленстройтрест»
      16.12.2019 10:44

      В шведском квартале «IQ Гатчина» открылся детский сад

      Дошкольное образовательное учреждение на 120 воспитанников построено ГК «Ленстройтрест» на территории жилого квартала «IQ Гатчина». Общая площадь трехэтажного здания – более 2800 кв. м. Дизайн внутренних помещений выполнен по мотивам сказки «Малыш и Карлсон» шведской писательницы Астрид Линдгрен.
      «ArtLine в Приморском»/«Петербургская Недвижимость»
      13.12.2019 20:00

      Количество апартаментов в Петербурге выросло в три раза

      Сейчас на рынке представлено более 10 тысяч апартаментов в 34 отелях: это в три раза больше, чем в конце 2016 года.
      ЖК «Новый Невский»/"ПСК"
      13.12.2019 19:31

      ГК «ПСК» — генеральный спонсор выставки «Архитектурное наследие Петербурга»

      Фотовыставка архитектурных жемчужин Невского проспекта проходит в ноябре и декабре по адресу Невский пр., 114-116 (ТК «Невский Центр»).
      Апарт-комплекс Start/"ПСК"
      13.12.2019 18:50

      Апарт-комплекс START: всё выше и выше

      За два месяца с начала монолитных работ апарт-комплекс START возведён до уровня третьего этажа. Во всех секциях здания ведётся утепление наружных стен уже готовых этажей и обратная засыпка пазух котлована. Работы выполняются точно по графику и до конца года здание будет поднято до 4 этажа.
      Setl Group
      13.12.2019 18:08

      Stockholm – лучший проект премиум-класса на конкурсе «КАИССА»

      Элитный жилой комплекс Stockholm от Setl Group был признан «Лучшим проектом на рынке жилья премиум-класса» на конкурсе «КАИССА-2019». Торжественная церемония награждения состоялась в Санкт-Петербурге 12 декабря.