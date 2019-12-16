Транспортному коллапсу на Пулковском отвели неделю, пока не закончатся дорожные работы у БЦ «Технополис»

Второй въезд в жилой квартал между Дунайским проспектом и железной дорогой, перекрытию которого приписывают утренний транспортный коллапс на Пулковском шоссе в Петербурге, откроют через неделю. В этот срок должны закончиться работы по прокладке газопровода. Об этом «Фонтанке» 16 декабря рассказал представитель компании-подрядчина «Трест».

На время проведения работ въезд в квартал между Дунайским проспектом и железной дорогой остался только один — с Пулковского шоссе. Второй въезд, мимо бизнес-центра «Технополис», перекрыли в минувшие выходные. Утром на шоссе в этой локации собралась более плотная, чем обычно, пробка. Ее появление предсказывали горожане, живущие в квартале.

«Перекрытие связано с переустройством сетей газоснабжения. И оно в целом краткосрочное. Жителям придется недельку потерпеть. Мы сейчас проложим газопровод за территорию проезжей части, сразу же восстановим [дорожное покрытие] и откроем движение», – объяснил «Фонтанке» главный инженер «Треста» Алексей Гурьянов.

Временно схему движения по внутриквартальным проездам изменили на время работ по строительству четырехполосной Среднерогатской улицы.





Кроме того, жители жилых комплексов пожаловались на знак «Движение налево», который стоял на единственном оставшемся въезде в квартал. Чтобы попасть к себе домой и на работу в бизнес-центр «Технополис», горожанам приходилось нарушать ПДД. АО «Трест» подтвердило «Фонтанке», что знак был убран. В компании пояснили, что он остался с предыдущего этапа работ и должен был стоять за перекрестком — так, чтобы не мешать подъезду к жилым кварталам.

Источник в ГУ ДОДД сообщил, одностороннее движение в районе было согласовано на период проведения работ, а вот знак «Кирпич» около БК «Технополис» «по первому впечатлению», может быть несогласованным. «Подробно можно говорить только после выезда на место и сопоставления схемы, согласованной на период проведения работ, и реальной дислокации знаков на местности», – добавил собеседник.