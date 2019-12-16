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Город
16.12.2019 19:44
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Комблаг разыграл аукционы на содержание дорог в следующие полгода. Конкуренции не получилось совсем

Комитет по благоустройству Смольного подвел итоги аукционов на содержание дорог в Петербурге на 6,2 млрд рублей. В каждом из 18 случаев рассматривалась лишь одна заявка.

Итоги аукционов опубликованы на сайте госзакупок 16 декабря. Согласно им, ГУДП «Центр» в гордом одиночестве заявился на Центральный район (456 млн рублей), Василеостровский (331 млн), Фрунзенский (338 млн), Московский (449 млн), Петроградский (311 млн), Адмиралтейский (301 млн). ГУДП «Путь», если не случится форс-мажора, достанутся Кировский (328 млн) и  Красносельский (346 млн). ОАО «Коломяжское» не встретило конкурентов на аукционах по Выборгскому (507 млн) и Приморскому (500 млн) районам; АО «Автодор» – в Пушкинском (392 млн) и Колпинском (208 млн). ГУДСП «Курортное» предположительно получит Кронштадт (67 млн) и Курортный район (268 млн), «Петродворцовое» – одноименный район за 194 млн. «Автопарк № 7 Спецтранс» один пришел на аукцион по Невскому району (429 млн) и по Красногвардейскому (413 млн). В этом году он также содержал улицы Калининского района, но на момент публикации протокола по нему на следующий год еще нет.

Все заявки признаны соответствующими требованиям, а аукционы, соответственно, не состоявшимися. Теперь у комиссии есть основания подписать контракты с единственными участниками.

На этих аукционах комблаг (размещал их комитет по госзаказу) распределяет контракты на полгода, а не на весь 2020-й. О причинах этого «Фонтанка» писала: на момент объявления еще не был подписан бюджет на следующий год, так что распоряжаться можно было только теми суммами, которые содержались в бюджете на 2019 – 2021 годы.


В этот раз заказчик обошелся без укрупненных лотов по несколько районов, разыграв их все отдельно. Это было требование антимонопольной службы, которая не так давно завершила расследование дела о так называемом «снежном картеле». Оно было возбуждено в отношении ГУДП «Центр», ООО «Коломяжское», АО «Автопарк № 7 Спецтранс», СПб ГУДП «Путь», ОАО «Автодор СПб» и ГУДСП «Курортное», а также должностных лиц комитета и центра комплексного благоустройства. Эти организации заподозрили в заключении картельного соглашения на торгах по содержанию дорог. Поначалу речь шла о 13 контрактах, которые были заключены в прошлом году на 2019-й. Однако в итоге расследование захватило весь период 2016 – 2018 годов, соответственно выросло как число конкурсов — с 13 до 39, так и их совокупная стоимость — с 8,3 млрд до 24 млрд рублей. 

 

Помимо укрупнения лотов, УФАС не устроило, что участники при координации комблага синхронно и минимально снижали максимальную цену аукционов; при этом во всех них участвовали по два предприятия, которые создавали видимость конкуренции. 

 

Справка:

 

В 2019 году на содержание дорог в Петербурге было выделено 9 млрд. Больше всего подрядов досталось ГУДП «Центр»: за 994 млн — Василеостровский и Петроградский районы, за 634 млн — Московский, за 726 млн — Центральный, за 473 млн — Адмиралтейский, за 475 млн — Фрунзенский и за 605 млн – Невский. Два конкурса выиграло ОАО «Коломяжское» – оно получило за 705 млн Выборгский район и за 690 млн — Приморский. ГУДП «Путь» достались Кировский и Красносельский за 938 млн рублей, ГУДСП «Курортное» – Кронштадтский, Курортный и Петродворцовый за 773 млн, ОАО «Автодор Санкт-Петербург» – Колпинский и Пушкинский за 853 млн. Автопарк № 7 «Спецтранс» будет содержать дороги в Красногвардейском (573 млн) и Калининском (510 млн) районах. Это единственный победитель, собственником которого не является город.

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