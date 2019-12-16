Сотрудница ТНТ возмутилась цензурой на телеканале. Через полчаса она удалила свой пост

Руководитель запусков телеканала ТНТ Кристина Сникерс написала пост в Instagram, в котором возмутилась цензурой на российском телевидении и в интернете. Запись, которую она опубликовала 16 декабря, сопроводив своей фотографией, сделанной на протестном митинге, провисела около получаса, затем пользовательница ее удалила.

Фото: скриншот/instagram.com

В своей публикации Кристина Сникерс напомнила, что сериал «Слуга народа» с нынешним президентом Украины Владимиром Зеленским в главной роли сняли с эфира ТНТ, поскольку канал «забыл вырезать шутку» про Владимира Путина. А ночью с 13 на 14 декабря онлайн-платформа Premier (ресурс, запущенный холдингом "Газпром медиа", ранее назывался THT-Premier) приостановила показ фильма «Эпидемия» и удалила одну из его серий, в которой по сюжету жители деревни взбунтовались против силовиков.

Фото: скриншот/instagram.com

«Речь идет не о документальных фильмах, а о фантазийном кино <...> И этот сериал снимают с эфира в интернете, даже не телевизионного. Я не хочу лезть в политику, я хочу лезть в то, чем я занимаюсь. А занимаюсь я телевизионным и интернет-ремеслом. <...> Занимаюсь искусством, в конце концов. И в этой стране к черту не сдалось это искусство, если только оно не направлено на деградацию и отупение населения, если оно не зомбирует и не несет истинные ценности, кем-то придуманные», – написала Кристина Сникерс. Она посоветовала россиянам помнить, что каждый раз, когда они включают телевизор, перед ними «висит невидимая надпись "Цензура"».



