Банк России сообщил о рекордно низкой волатильности рубля за пятилетку

Банк России зафиксировал рекордно низкую волатильность рубля за последние пять лет, следует из информационно-аналитического комментария Банка России «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки». С конца октября курс доллара колебался вблизи 64 рублей.

«Курс доллара США к рублю с середины октября колебался вблизи 64 рублей за доллар США. В результате вмененная и историческая волатильности курса снизились до минимумов с 2014 года», — отмечает ЦБ РФ.

Мегарегулятор финансового рынка страны добавляет, что аналогичная ситуация наблюдалась и в других странах с формирующимися рынками.



