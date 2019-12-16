Украина не намерена привлекать к "нормандскому формату" самопровозглашённые республики Донбасса

Украина не намерена привлекать к "нормандскому формату" самопровозглашённые Донецкую и Луганскую народные республики, отвергая идею, предложенную депутатом Бундестага от фракции «Альтернатива для Германии» и членом Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Ульрихом Эме, заявила официальный представитель МИД Украины Екатерина Зеленко в своем Twitter.

Рішуче засуджуємо спроби будь-яких контактів з так званими республіками з тимчасово окупованих територій України. Формула встановлення миру в Україні проста – виведення Росією своїх військ та відновлення Україною контролю над державним кордоном https://t.co/hdMx6YMbjs — Kateryna Zelenko ?? (@KaterynaZelenko) 16. Dezember 2019

«Решительно осуждаем попытки любых контактов с так называемыми республиками с временно оккупированных территорий Украины. Формула установления мира на Украине простая — вывод Россией своих войск и восстановления Украиной контроля над государственной границей», — сказала Зеленко.

Ранее Ульрих Эме, который является членом Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), заявил на пресс-конференции в пресс-центре «Sputnik Беларусь», что в переговорах между Германией, Францией, Россией и Украиной по вопросу урегулирования конфликта в Донбассе «отсутствует важный участник» — неподконтрольные Киеву отдельные районы Донецкой и Луганской областей (ДНР и ЛНР). По словам депутата, он выдвинул в Совете Европы инициативу о налаживании переговоров между непризнанными республиками и Украиной, а также дать возможность Донецку и Луганску изложить в Совете Европы свою позицию. Кроме того, Эме добавил, что инициатива по вовлечению ДНР и ЛНР в переговорный процесс обсуждалась внутри фракции «Альтернатива для Германии». Заявления прозвучали по итогам встречи Ульриха Эме с представителями ДНР и ЛНР в Минске.



