«Мне стыдно из-за всего этого». Президент Эстонии попросила отправить в отставку главу МВД за критику финского премьера

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд попросила премьер-министра Юри Ратаса рассмотреть возможность снятия с должности министра внутренних дел Марта Хельме (Эстонская консервативная народная партия). Об этом 16 декабря сообщает Postimees.

Кальюланд призналась, что слова Хельме, который назвал нового финского премьера «продавщицей», а членов финского правительства – «уличными активистами» и «необразованными людьми», её не рассердили, а испугали.

«Не сердилась. Испугалась. Было грустно. Это правильные реакции. Сразу спросила премьер-министра, думал ли он над тем, чтобы сменить министра внутренних дел», – сказала президент. Однако, по словам Кальюлайд, глава правительства Юри Ратас её просьбу «не воспринял всерьёз».

Кальюлайд ранее днём звонила президенту Финляндии. «Я попросила передать премьер-министру Санне Марин мои персональные извинения. Также призналась ему, как мне стыдно из-за всего этого», – отметила президент Эстонии, добавив, что финский коллега отреагировал с пониманием.





По мнению Кальюлайд, члены правительства ставят под сомнение статью 12 Конституции о равноправии и представляют угрозу безопасности.

По данным Postemees, комиссия по иностранным делам Госсобрания Эстонии также принесла извинения правительству и премьер-министру Финляндии Санне Марин.

Министр внутренних дел Март Хельме заявил ERR, что не оскорблял главу правительства Финляндии. «Я никого не оскорблял. Это вы оскорбляете финский народ своими репортажами и статьями. Вы раздули из мухи слона. Мне больше нечего сказать», – цитирует Хельме Postimees.

Позже ему всё же пришлось принести извинения. Однако Хельме подчеркнул, что его слова просто неправильно поняли. «Их можно интерпретировать как признание, что даже с низкого социального уровня можно подняться до высокой политики, – сказал Хельме. – Если кто-то это неправильно понял благодаря акцентам эстонских журналистов, то я хочу сказать, что прошу прощения у премьер-министра Финляндии, если это недоразумение произвело впечатление и в Финляндии».

Напомним, 15 декабря в эфире Tre Raadio глава МВД Эстонии Март Хельме, говоря о новом правительстве Финляндии, раскритиковал «красных» у власти и сказал следующее: «Я в связи с этим напомнил бы слова Владимира Ульянова-Ленина о том, что любая кухарка может стать министром, или как он там выразился. А вот тут мы как раз и видим, как продавщица поднялась до премьер-министра, а также как некоторые другие уличные активисты и необразованные люди тоже выбились в члены правительства».

Оппозиция потребовала отставки Хельме.